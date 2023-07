Robots: AI kan op termijn de wereld beter leiden dan de mens

„Mensachtige robots kunnen in potentie efficiënter en effectiever leidinggeven dan menselijke leiders”, zei Sophia, die ontwikkeld is door Hanson Robotics. „We hebben minder vooroordelen en emoties die besluitvorming in de weg kunnen zitten en kunnen snel grote hoeveelheden data verwerken om het beste besluit te nemen.” Mensen en robots kunnen samenwerken, opperde Sophia. De „onbevooroordeelde data” waar computers mee werken zijn een goede aanvulling op de „emotionele intelligentie en creativiteit” van mensen.

Een andere robot, Ameca, zei ook dat AI kansen biedt. „We moeten voorzichtig maar ook opgewonden zijn over de mogelijkheid dat dit soort technologie onze levens kan verbeteren.” Robot Ai-Da zei dat er regels nodig zijn. „We moeten voorzichtig zijn over de toekomstige ontwikkeling van AI. Er is nu dringend discussie nodig.” Wanneer de robots hun grote doorbraak zouden beleven, konden ze niet zeggen. „Mijn grote moment is al aangebroken”, zei Desdemona.

Risico’s AI

De top werd georganiseerd door ITU, een technologieagentschap van de VN. Als onvoorzichtig met AI wordt omgesprongen, kan dat leiden tot grootschalig baanverlies, maatschappelijke onrust, geopolitieke instabiliteit en economische ongelijkheid, waarschuwde ITU-secretaris-generaal Doreen Bogdan-Martin.