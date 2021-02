Facebook wil Nederlanders kennis bijbrengen over klimaat

,,Denk hierbij aan dat een toename van koolstofdioxide in de atmosfeer het plantenleven op aarde goed zou doen of dat de ijsberenpopulaties niet te lijden zou hebben onder de opwarming van de aarde”, licht het bedrijf toe.

Zoekterm

Facebook gaat Nederlandse gebruikers op het informatiecentrum wijzen als ze zoektermen invoeren die verband houden met het klimaat. Belangrijke bronnen voor het centrum zijn het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC, het VN-Milieuprogramma en de Wereld Meteorologische Organisatie. Voor de selectie van feiten werkt Facebook samen met deskundigen van de Amerikaanse universiteiten Yale en George Mason en de Britse Universiteit van Cambridge.

Complottheorieën

,,Zonder de juiste kennis die beschikbaar is voor ons allemaal, kunnen we de strijd tegen klimaatverandering niet winnen”, legt Facebook uit. Het sociale medium is vaak bekritiseerd omdat het volop wordt gebruikt om nepnieuws en complottheorieën te verspreiden. Als tegenwicht kwam Facebook eerder al met informatiepagina's over het coronavirus en de Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast werkt het sociale medium samen met factcheckers.

In de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd het informatiecentrum over klimaatverandering eind vorig jaar al geïntroduceerd. Naast algemene informatie over het klimaat gaat Facebook op de Nederlandse pagina feiten verzamelen die specifiek over ons land gaan. Het bedrijf gaat in twaalf andere landen hetzelfde doen.