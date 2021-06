Giuliani van tableau geschrapt om ’leugens’ over verkiezingen VS

Rudy Giuliani kan in beroep gaan tegen de schorsing. Ⓒ Foto REUTERS

WASHINGTON - Rudy Giuliani is geschorst als advocaat in de staat New York. Giuliani fungeerde de afgelopen jaren als persoonlijk advocaat van toenmalig president Trump. Giuliani beweert sinds de door Trump verloren verkiezingen dat er sprake is van grootschalige fraude. Dat zijn leugens die de democratie schaden, zo zegt de rechter.