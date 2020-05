Vermiste jongen (13) weer terecht

Dat heeft de politie van Breda via Twitter laten weten. De 13-jarige jongen is in goede gezondheid aangetroffen. Over wat er is gebeurd, zijn geen mededelingen gedaan.

„We danken iedereen die mee uitgekeken heeft naar hem,” zo laat de politie weten.

De jongen vertrok vrijdagmorgen om 09.30 per fiets vanuit Breda naar school. Maar daar kwam hij gedurende de dag niet aan.