LIVE | In Italië en New York minder doden

In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn de afgelopen 24 uur 540 patiënten met het coronavirus overleden. Het is de eerste keer in ongeveer twee weken dat het dagelijkse dodental onder de 600 zakt.

In de staat aan de Amerikaanse oostkust zijn in totaal 13.362 patiënten overleden, meer dan in sommige landen. Het dagelijkse dodental viel zaterdag fors lager uit dan op vrijdag, toen melding werd gemaakt van de dood van 630 patiënten.

Gouverneur Andrew Cuomo maakte ook bekend dat in een dag tijd weer zo’n 2000 mensen met symptomen van Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen. Hij noemde dat een „overweldigend aantal.”

Cuomo concludeerde volgens plaatselijke media wel dat vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen het virus. „Als je kijkt naar de laatste drie dagen, dan kan je concluderen dat we voorbij de piek zijn en de daling hebben ingezet.”

Italië

Ook in Italië gaat het beter. De afgelopen 24 uur zijn 482 mensen omgekomen door het nieuwe coronavirus. Dat is het laagste dodental in een week tijd. Het geregistreerde dodental staat nu op 23.227.

Het aantal nieuwe besmettingen met het longvirus staat op 3491. Daarmee komt het totale aantal op 175.925. Nog 107.771 mensen zijn momenteel besmet met het virus en 44.927 mensen zijn volledig hersteld. Italië is een van de zwaarst getroffen landen en heeft na de Verenigde Staten de meeste geregistreerde doden.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Laagste dodental door coronavirus Italië in een week: 482

’Tien Afrikaanse landen hebben geen beademingsapparaten’

Dagelijks dodental door coronacrisis in New York gedaald: 540

In Duitsland zijn 4249 mensen gestorven aan corona. Het aantal geregistreerde geïnfecteerden staat op ruim 139.900

Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 888 gestegen naar 15.464

Zeker 20 coronabesmettingen in presidentieel paleis Afghanistan

Dodental corona Spanje stijgt met 565 naar 20.043

Sterftecijfers corona in België vlakken wat af

Stormloop op heropende bouwmarkten in België

Burgemeester Moskou verlengt uitgaansverbod tot 1 mei

Bijna vijftig minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen zijn naar Duitsland overgevlogen.

Dodental Duitsland stijgt met 242 nieuwe sterfgevallen tot boven de 4000

Wodka tegen corona: verkoop stijgt met zestig procent

Aantal doden coronavirus Verenigd Koninkrijk stijgt tot 14.576

’Ramadanvlucht’ voor gestrande expats vanuit Nederland naar Turkije

Aantal nieuwe besmettingen Spanje stijgt met 5252: hoogste sinds week

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Robert de Niro: ’Sfeer in New York is als na 9/11’

Kaarten Oktoberfest München kosten een fortuin

Lady Gaga bedankt Hugo de Jonge in tweet

In de nieuwste corona-update: Rutte heeft een boodschap aan de moslims in ons land, inwoners van Wuhan zijn ’een stap dichter bij de waarheid’, en krijgt het Verenigd Koninkrijk de meeste coronadoden in Europa? Luister de podcast hier.