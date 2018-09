Minder ontslagen om wangedrag bij Defensie

Mensen werden ontslagen omdat ze bijvoorbeeld betrokken waren bij omkoopschandalen of diefstal. Secretaris-generaal Wim Geerts van het ministerie noemt de cijfers „geen reden tot zorg, maar wel tot verbetering.” Het is voor het eerst dat Defensie een apart jaarverslag over integriteit publiceert.

Verder kregen minder ambtenaren een berisping: 71 in 2016 tegenover 101 een jaar eerder. Wel steeg het aantal ambtenaren dat werd overgeplaatst vanwege een integriteitskwestie van 9 naar 17.

In totaal werd er vorig jaar 395 keer onderzoek gedaan naar een mogelijke schending van integriteit bij het ministerie van Defensie (376 in 2015). Dat leidde in 224 gevallen tot de conclusie dat sprake was van een integriteitsschending. Een jaar eerder lag dat cijfer op 284.

Ongewenste omgangsvormen, oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en/of faciliteiten en overschrijding van interne regels zijn de meest voorkomende vormen van integriteitsschending, aldus het jaarverslag. Andere zaken zijn bijvoorbeeld lekken en misbruik van informatie, belangenverstrengeling en financiële schendingen.

Bij het ministerie is de aandacht voor integriteit de afgelopen jaren toegenomen. Defensie telt ruim 50.000 medewerkers. Ruim dertig mensen houden zich continu met integriteit binnen de organisatie bezig. Verder telt het ministerie ruim zeshonderd vertrouwenspersonen.