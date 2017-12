Weer voertuigen uitgebrand in Utrecht

De politie in de domstad onderzoekt een reeks voertuigbranden tijdens de kerstdagen. Toen gingen in verschillende wijken in totaal negen voertuigen in vlammen op: zes auto’s, een bedrijfsbus, een taxibus en een scooter. Een woordvoerster van de politie was van de laatste branden nog niet op de hoogte. „Maar we onderzoeken autobranden uiteraard altijd als er verdachte omstandigheden zijn.”

Bij de eerdere branden gaat de politie uit van brandstichting, mogelijk door jongeren. De branden van donderdag waren aan de Detmoldstraat, de Rooseveltlaan en de Nijeveldsingel.