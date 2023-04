Aankomende week grauw en vol buien

Tweede paasdag begint overal droog met veel bewolking en in het midden en oosten een beetje zon. De wind neemt gedurende de ochtend in kracht toe. De temperatuur stijgt naar 14 tot 17 graden.

In de middag is het bewolkt en in het westen kan het al een beetje regenen. De regen in het westen neemt toe en daarna trekt een regengebied richting het oosten. Hierbij waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond wordt het vanuit het westen weer droger, maar helemaal droog niet.

Dinsdag en woensdag: onstuimig

Ook dinsdag houden we het niet helemaal droog. Vooral in de ochtend trekken flink wat buien over het land. De meeste buien zijn bestemd voor het noorden. In de middag nemen de buien in hevigheid af en wordt het overal eventjes wat droger. Op veel plekken kan de zon zelfs even doorbreken. De temperatuur doet een flinke stap terug vergeleken met de paasdagen, die komt uit tussen 10 en 14 graden. In de loop van de avond en in de nacht naar woensdag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen.

In de vroege woensdagochtend hebben we nog te maken met buien. In de loop van de ochtend trekt dit regengebied via Duitsland weg, maar helemaal droog houden we het hierna ook niet. Verspreid over het land blijven enkele buien mogelijk. Ook de wind is hierbij nadrukkelijk aanwezig. De temperatuur komt uit tussen de 10 en 12 graden.

Wisselvallig, maar daarna droog

Ook de rest van de week laat een vrij wisselvallig weerbeeld zien. Tot en met het weekend hebben we dagelijks te maken met regenkansen met temperaturen die zo rond de 10 tot 13 graden zitten. Al met al zit echt lenteweer er deze week nog niet in. Echter ziet het weerbeeld er voor volgende week een stuk rooskleuriger uit. De temperatuur zet een flinke stijging in en ook het weerbeeld ziet er veel droger en zonniger uit.