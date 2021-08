LIVE | Amerikanen laten tientallen voertuigen achter op vliegveld Kabul

Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan afgerond, einde van 20 jaar aanwezigheid

Taliban: ons land is nu compleet onafhankelijk

7.01 - Taliban noemen terugtrekking VS overwinning voor alle Afghanen

Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de Taliban, heeft dinsdagochtend het Afghaanse volk gefeliciteerd met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. „Deze overwinning is van ons allemaal”, zei hij op een persconferentie op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Mujahid sprak enkele uren nadat de laatste Amerikanen waren vertrokken.

Afghanistan is nu „een vrije en soevereine natie”, aldus de Taliban-woordvoerder. „We willen goede relaties onderhouden met de VS en de wereld. We verwelkomen goede diplomatieke relaties met iedereen.”

6.35 - Amerikanen laten tientallen voertuigen achter op vliegveld Kabul

Het Amerikaanse leger heeft bij zijn vertrek tientallen vliegtuigen en voertuigen achtergelaten op de luchthaven van Kabul. Ook afweergeschut dat maandag nog gebruikt werd om een raketaanval van terreurbeweging Islamitische Staat af te slaan is achtergebleven, zei generaal Kenneth McKenzie, nadat hij bekend had gemaakt dat de terugtrekking uit Afghanistan was voltooid.

Volgens McKenzie gaat het om 73 vliegtuigen en helikopters, 27 Humvees en ongeveer 70 gepantserde gevechtsvoertuigen, met een kostprijs tot een miljoen dollar. Hij benadrukte dat al het materieel „gedemilitariseerd” is, ofwel onklaar gemaakt. „Ze zullen nooit meer door iemand worden gebruikt”, aldus de generaal.

De vliegtuigen stonden al op de luchthaven, toen de Amerikanen twee weken geleden met de evacuatieoperatie begonnen en waren al onklaar gemaakt.

6.30 - Blinken: nieuw hoofdstuk in betrekkingen tussen VS en Afghanistan

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn de Verenigde Staten in Afghanistan „aan een nieuw hoofdstuk” begonnen. Enkele uren na de voltooiing van de Amerikaanse terugtocht uit Afghanistan op maandagavond zei Blinken dat zijn land nu zal leiden in een „nieuwe diplomatieke missie.”

De terugtrekking betekende het einde aan de twintigjarige militaire aanwezigheid van de VS in Afghanistan.

„De militaire missie is voorbij. Een nieuwe diplomatieke missie is begonnen”, zei Blinken. Hij sloot samenwerking met een door de Taliban geleide regering in Kabul daarbij niet uit. „Als we kunnen werken met een nieuwe Afghaanse regering op een manier die ons nationaal belang veiligstelt, dan doen we dat.”

De VS hebben geen ambassade meer in Afghanistan. De diplomatieke betrekkingen zullen worden onderhouden vanuit de ambassade in Doha, Qatar.