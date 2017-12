Oppassen voor gladde weggedeelten

Volgens Weeronline moet in de middag en avond tevens rekening worden gehouden met sneeuw. „Vooral in hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de Sallandse heuvelrug, de Limburgse heuvels en langs de Duitse grens kan het tijdelijk wit kleuren en glad worden. In het westen en zuidwesten valt hoofdzakelijk regen”, aldus het Weeronline. Dit vormt de opmaat voor een recordwarm slot van het jaar.

Neerslaggebied

Een neerslaggebied breidt vanmiddag vanuit het zuidwesten uit over het land. In eerste instantie valt regen, maar wanneer de neerslag intensiveert kunnen er ook natte sneeuwvlokken tussen zitten. Dit geldt voor het hele land. In het midden, oosten en noordoosten zal de neerslag richting de avond waarschijnlijk korte tijd volledig overgaan in natte sneeuw. Op de meeste plaatsen zal dit echter geen aanleiding geven tot gladheid en kleuren hier en daar alleen grasvelden en auto’s wit.

Op hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe en langs de Duitse grens kan het tijdens intensieve sneeuwval begin van de avond tijdelijk wel glad worden. Er kan dan gedurende enkele uren een dun laagje sneeuw liggen. Later op de avond stroomt zachte lucht binnen en verandert de neerslagvorm overal weer in regen. Daarmee zal het lokaal aanwezige sneeuwdek ook weer snel verdwijnen. Begin van de nacht is het tijdelijk overwegend droog. Tegen de ochtend trekt een volgende regenzone het zuidwesten van het land binnen.

Waterkoude dag

Het is vrijdag waterkoud met vanochtend vroeg in het binnenland temperaturen rond het vriespunt en aan zee een graad of 3. De temperatuur loopt vandaag moeizaam op naar 2 tot 4 graden en tijdens sneeuwval koelt het af naar een graad of 1. Een matige tot krachtige zuidenwind veroorzaakt een gevoelstemperatuur van -2 graden. Later vanavond en vannacht stroomt zachte lucht vanuit het zuidwesten het land binnen en warmt het op naar 3 graden in Groningen tot 8 in Zeeuws-Vlaanderen.

Zaterdag valt de ochtend volledig in het water. ’s Middags neemt vanuit het westen de kans op neerslag af. Het warmt verder op naar 8 graden op de Wadden tot 12 à 13 in het zuiden. Het is onstuimig met een stevige zuidwestenwind en aan zee is kans op zware windstoten. Daardoor voelt het helemaal niet zo zacht aan als de thermometer aangeeft.

Op naar een recordwarme Oudejaarsdag?

Oudejaarsdag wordt het waarschijnlijk nog iets zachter met maxima van 10 graden op de Wadden, 13 in het midden en 14 in het zuiden. Als deze verwachting uitkomt beleven we de warmste Oudejaarsdag sinds 1901!