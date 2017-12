Camera’s vlak voor inauguratie Trump gehackt

Twee Roemenen worden in de VS vervolgd voor cybercriminaliteit en fraude. Zij horen vermoedelijk bij een hackersgroep die zich schuldig maakt aan afpersing. In Londen worden nog drie Roemenen vervolgd.

Op 12 januari ontdekte de politie dat een aantal bewakingscamera’s niet meer goed functioneerde. Volgens de Washington Post zou het gaan om meer dan driehonderd camera’s. Hackers hadden via ransomware de controle overgenomen en eisten losgeld.

Offline gehaald

Dat is nooit betaald. De camera’s werden offline gehaald en opnieuw van software voorzien. Daardoor konden de camera’s tot 15 januari geen beelden meer opnemen. De inauguratie was vijf dagen later.

De verdachten, die deze maand in Roemenië zijn opgepakt, kunnen tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Ze moeten wel nog worden uitgeleverd.