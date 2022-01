Ruim 200 politieagenten brengen laatste groet aan plotseling overleden agent Arie Vermeulen

Vermeulen werd plotseling onwel op vrijdag 14 januari en overleed kort daarna in het ziekenhuis. De bebaarde agent fietste door het leven. Hij trok deze zomer nog helemaal naar Zweden, waar hij werd gekroond tot Viking.

Een flinke witte baard en witte wilde haren: dat was het bekende gezicht van Vermeulen. Hij werkte de afgelopen twee jaar als ploegchef in Ommelanden-Oost, eerst in Winschoten en daarna in Stadskanaal. Daarvoor was hij jarenlang onderdeel van het politieteam in Drenthe. Dik veertig jaar was hij agent en hij inspireerde niet alleen zijn twee zonen, maar ook anderen, om hetzelfde werk te gaan doen.