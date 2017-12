Israël verbiedt veelwijverij

Toch heeft zo’n 30 procent van de bedoeïenen in het zuiden van het land meer dan één vrouw. Zelfs twee Arabische parlementsleden zijn openlijk met twee dames getrouwd. De regering heeft echter besloten streng te gaan optreden. Veel bedoeïenen zien dat als een aanval op hun cultuur. Behalve de vrouwelijke slachtoffers, voor wie er eindelijk licht gloort aan het einde van de tunnel.

Negev

Met name minister van Justitie Ayelet Shaked maakt zich hard voor de strijd tegen polygamie. De rechtse politica bezocht eerder dit jaar de Negev, waar zo’n ruim 250.000 bedoeïenen leven, en had daar een onderhoud met een lokale sjeik.

Mooie vrouw

„Jij bent een mooie vrouw, een heerlijk gerecht. Maar een man kan niet steeds hetzelfde gerecht eten, hoe lekker het ook is”, zei de sjeik tegen haar. „Het verschil tussen mijzelf en jouw man is dat wanneer hij een ander gerecht wil, hij stiekem naar een hotelkamer gaat, terwijl ik openlijk en trots naar het huis van mijn tweede of derde vrouw ga. Dus, mevrouw de minister, wie van ons heeft meer respect voor vrouwen?”

Veelwijverij

Het gesprek geeft de culturele kloof weer, die maar moeilijk is te overbruggen. Bedoeïenen komen met een waslijst van verklaringen waarom polygamie goed zou zijn. Zo ook Atieh al-Asam, hoofd van een regionale raad. Gehurkt in een tent, in een illegaal gebouwd dorpje, probeert hij onder het genot van een kop thee het bezoek duidelijk te maken dat er helemaal niets mis is met veelwijverij.

Vier vrouwen

„Volgens de islam mogen wij maximaal vier vrouwen hebben”, aldus de 46-jarige Al-Asam. „Daarnaast moeten wij er voor zorgen dat de stam in stand wordt gehouden. Daarom hebben we veel kinderen nodig.”

En dat wil Shaked volgens hem juist voorkomen. „Zij is bang voor de demografische dreiging. Maar het is onze cultuur. Wij zijn nu eenmaal anders dan de moderne samenleving.” Toch vindt hij dat bedoeïenen vrouwen met respect behandelen.

Ego strelen

Daar denkt advocate Insaf Abu Shareb anders over. Volgens haar speelt religie een steeds kleinere rol, maar willen mannen meerdere vrouwen louter om hun ego te strelen. Zij vecht voor de rechten van vrouwen in polygame huwelijken. „Die zitten diep in de problemen, zowel sociaal als financieel. Maar zij durven niet voor zichzelf op te komen.”

Zoals de 46-jarige Khadra. Zij is 22 jaar getrouwd, heeft 12 kinderen, maar haar man ziet ze slechts een paar keer per jaar. Die brengt zijn tijd door bij vrouw nummer twee. „Ik ben depressief. Het enige dat ik wilde, was een goed leven voor mijn kinderen. Maar ik heb door zijn vertrek geen geld om hen te onderhouden. Ik vrees voor hun toekomst.”

Het is meestal niet zo dat een man met twee of meer vrouwen samenwoont. Wanneer hij zijn tweede huwelijk sluit, laat hij zijn eerste vrouw en kinderen gewoon in de steek.