Meer dan 180 tips in onopgeloste moordzaak Wies Hensen uit Budel

Wies Hensen verdween op 29 augustus 1989 van de kermis in haar woonplaats. De volgende dag werd ze dood teruggevonden in een sloot in Dommelen. Een dader is nooit gevonden. De politie startte in augustus een grote publiciteitscampagne waarin voor het eerst een virtualrealitybril werd ingezet. De politie stond vier dagen lang met een Mobiel Media Lab op de kermis in Budel waar Wies 32 jaar eerder verdween. Via de VR-bril konden bezoekers de plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, bekijken.

Elke tip werd beoordeeld en uiteindelijk voerde de recherche gesprekken met zo’n veertig tipgevers. „Uit deze verhoren hebben we ondertussen interessante informatie gehaald, die we in de komende tijd nader gaan onderzoeken”, aldus een woordvoerder van de politie. „De tijd zal ons leren wat dit ons allemaal gaat opleveren.”