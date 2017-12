Amsterdam krijgt afgedankte kerstbomenbos

Initiatiefneemster Nancy Wiltink heeft goede hoop ,,een voortuin van Noord” te kunnen realiseren met zeker honderd sparren en Nordmannen.

Wiltink, bewoonster van de naastgelegen Buiksloterweg, wil met het kerstbomenbos naar eigen zeggen de omgeving rondom het bouwterrein van de Noord-/Zuidlijn tussen het Tolhuis en de Sixhaven ‘vergroenen’. ,,Het Tolhuisgebied is enorm druk: zo’n 30 duizend mensen steken dagelijks met de ponten het IJ over. Maar het is ook een bijzonder gebied: historisch, groen en kleinschalig. Hier kan je ademhalen als je uit het centrum komt. Er vliegen ijsvogeltjes, er staan kleinschalige woningen, er is een monumentale sluis. Boten en woonboten geven het een unieke dorpse sfeer. De bewoners en ondernemers van dit gebied hebben zich verenigd en willen de ‘Voortuin van Noord’ vergroenen en verduurzamen.”

Vorig jaar al waagde Wiltink een poging om afgetuigde kerstbomen met kluit een tweede leven te geven in de hoop dat het gekweekte groen langer mee zou gaan dan enkel de maand december. Destijds nog als spontaan initiatief, zonder toestemming van de gemeente. ,,Maar het veldje waar we destijds zijn gaan planten, bleek van de provincie en die vonden het gelukkig een hartstikke leuk idee”, blikt ze terug op de eerste poging een kerstbomenbos te stichten.

Scholieren

,,Daar hebben we van geleerd: niet alleen hebben we nu in samenspraak met de gemeente een perceel toegewezen gekregen, ook het planten pakken we anders aan.” Want van de bomen die begin dit jaar werden gepland, is nog slechts een enkeling in leven: ,,Daarom pakken we het ditmaal beter aan, met onder meer tien kuub aan paddenstoelencompost en een ploeg scholieren die de bomen af en toe water gaan geven.”

Bomen die overleven, mogen volgend jaar na Sinterklaas weer worden opgegraven om te worden opgetuigd voor de kerstdagen. Omdat het perceel vlakbij het beoogde bouwterrein van de Sixhaven ligt, wordt samen met de gemeente per jaar gekeken of het kerstbomenbos kan blijven. Het planten staat gepland op de middag van 6 en 7 januari en wordt omlijst met een kampvuur en muziek.