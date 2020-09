Eerste ziekenhuizen spreiden weer patiënten om coronadrukte

Ziekenhuizen behandelen nu in totaal 245 patiënten vanwege het coronavirus, vijf meer dan op dinsdag. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. In ruim een week tijd is het aantal opgenomen patiënten met meer dan honderd gestegen.

Op de intensive cares liggen momenteel 54 coronapatiënten, eentje meer dan op dinsdag. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 187 naar 191.

Het aantal steekt nog steeds schril af tegen de coronapiek eerder dit jaar. Eind maart, begin april waren er meer dan honderd ic-opnames per dag. Dat zijn er nu gemiddeld vier volgens het coronadashboard van de overheid. Daarop is te zien dat er gemiddeld zestien opnames per dag in het ziekenhuis zijn; een stijging, want dat aantal lag begin juli nog op rond de 2 à 3, maar minder dan de piek van 597 opnames begin april.

Het gemiddelde van 16 opnames per dag ligt factor 8 hoger dan begin juli, maar gegelijkertijd nog ver onder de piek van bijna zeshonderd opnames per dag zoals we die in maart en april zagen. Ⓒ Coronadashboard Rijksoverheid

Op de intensive cares liggen op dit moment, naast de 54 coronapatiënten, ook 646 mensen met andere aandoeningen, 45 meer dan op dinsdag. In totaal behandelen ic’s dus 700 patiënten, het hoogste aantal sinds 30 mei.