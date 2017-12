Gesprek van de Dag: ’Blijf van hulpverleners af’ en Nederlands onderonsje WK darts

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) neemt geen blad voor de mond: „Handen af van hulpverleners.” Hij wil iedereen die tijdens de jaarwisseling over de schreef gaat zo streng mogelijk gaan vervolgen. De brandweer in de grote steden trekt ook aan de bel. Ze komt handen tekort bij de jaarwisseling om bij alle incidenten te kunnen helpen. Verder is het vrijdag oppassen op de weg vanwege code geel en staan vrijdagavond darters Raymond van Barneveld en titelhouder Michael van Gerwen tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK darts. Dat en meer lees je in het Gesprek van de Dag.