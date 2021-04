Keiharde machtsstrijd in CDU om opvolging Merkel

Vrijwel alle prominenten uit de regerende christen-democraten durven zich niet tegen Laschet uit te spreken. Deze premier uit Noordrijn-Westfalen is pas sinds enkele maanden partijvoorzitter, maar kampt met een dramatisch slecht imago. Desalniettemin spreken Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble, de populaire Friedrich Merz en de buitenlandspecialist Norbert Röttgen zich voor Laschet uit.

Kandidatuur

Die eist een snel gesprek met Söder, maar de gewiekste Beierse strateeg speelt op tijd, vertraagt het proces, leunt rustig achterover en lijkt met de dag sterker te worden: „Het gaat er niet alleen om wat de partij zegt, maar ook wat de fractie en de samenleving wil.” Pas zondag kwam Söder uit de dekking en verklaarde officieel zijn kandidatuur.

Hij dreigde zelfs indirect met een breuk van de regeringsfractie van CDU en CSU, die al een halve eeuw samenwerkt: „We vrezen een scheiding. Er bestaan ook zorgen bij de basis van de CDU. Nog nooit stond de Unie zo slecht ervoor. Peilingen zijn niet alles, maar wel belangrijk. Het gaat er niet om met wie we regeren, maar of we überhaupt regeren.”

Druk

Zo verhoogde Söder, een half jaar voor de verkiezingen in de herfst, de druk op Laschet enorm. „Die reageerde met grootspraak: „Heel Europa kijkt wie Duitsland als kandidaat opstelt”, aldus de ex-misdienaar uit Aken, de grensstad waar in de Middeleeuwen de Duitse keizers werden gekroond.

Armin Laschet Ⓒ EPA

Kanselier Merkel zwaait in september af, en houdt zich op de achtergrond. Ze wil zich niet al te veel met de nieuwe hoofdrolspelers bemoeien. Enerzijds verweet ze premier Laschet sommige afspraken in de lockdown niet na te komen, anderzijds wees ze er fijntjes op dat ook Beieren niet altijd de beste prestaties in de pandemie had.