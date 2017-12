Politie en brandweer bekogeld met stenen en bierflessen bij nieuwe autobrand Veen

Donderdagavond werd een auto in brand gestoken in de Witbouwstraat. Kleine groepjes verzamelden zich rond de brand en toen liep het uit de hand. Vervolgens keerden enkele tientallen relschoppers zich tegen de hulpverleners. Aanwezige fotografen werden geadviseerd door de politie om te vertrekken. Er zijn geen politieagenten gewond geraakt.

De politie rukte uit met zo’n tien politieauto’s en naar verluidt een hondenwagen. Ook een blusvoertuig van de brandweer kwam ter plekke.

Twee aanhoudingen

De politie liet weten dat een 48-jarige man uit Veen de omstanders van de brand aan het opstoken was. Hij is aangehouden op verdenking van opruiing.

De andere aangehouden man is een 29-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van belediging van de politie.

’Traditie’

Tijdens en voorafgaand aan de jaarwisselingen worden er ’traditioneel’ sloopauto’s in brand gestoken in Veen. Het liefst midden in het dorp, op het Veense kruispunt. „Stoken op de openbare weg is echter verboden”, schrijft de gemeente op haar site.

Dat weerhield de brandstichters er zowel deze als vorige nacht niet van sloopauto’s in brand steken in de dorpskern van Veen.

Honderd aanhoudingen

Kort voor de jaarwisseling 2013/14 liep het uit de hand toen mensen zich tegen de politie keerden nadat een auto in vlammen opging. Honderd relschoppers werden gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie concludeerde later dat de meesten ten onrechte waren vastgezet.