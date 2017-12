Veel meer ondertekenaars Vuurwerkmanifest

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het Vuurwerkmanifest, waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, is tot nu toe door veel meer mensen en instanties ondertekend dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot in de laatste week van 2017 hebben 1180 organisaties en 51.500 particulieren het manifest ondertekend. Vorig jaar hadden rond deze tijd 900 organisaties en 31.000 particulieren hun steun betuigd aan de actie.