Schokkend: zwerfkinderen warmen op in droogtrommel

Op de foto zien we beentjes bengelen uit de droogtrommels die na gebruik vaak nog lange tijd lekker warm blijven. Het plaatje is in de week voor kerst geschoten in de Rue de la Goutte d’Or in het 18de arrondissement.

Het zou gaan om Marokkaanse kinderen die daar door de buurt zwerven. Ze zijn vaak verslaafd aan drugs en komen aan de kost door te stelen.

De meningen over de droogtrommelslapers zijn verdeeld. Aan de ene kant vinden veel Parijzenaars het zielig, aan de andere kant klagen veel inwoners. De eigenaresse van de wasserette is helemaal klaar met het ongevraagde bezoek. „Ze snuiven lijm en vallen ons personeel aan”, zegt ze in Le Parisien. Klanten blijven weg en haar omzet is met een kwart gedaald.