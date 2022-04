Premium Het beste van De Telegraaf

Jongen op quad mept vrouwen op billen en borsten: ’Handafdruk zat er dag later nog’

Door Sander Dekker Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ Pixabay

Westerkwartier - Een 18-jarige jongen uit de gemeente Westerkwartier heeft afgelopen zomer meerdere vrouwen betast. Hij haalde ze in op een quad en sloeg ze op hun billen of kneep in hun borsten.