Vrouw achter megapenis boos: ’Dit is censuur’

Op kerstavond schilderde een team van de Zweedse kunstenares Carolina Falkholt de beeltenis op de muur. Sommige buurtbewoners vinden het obsceen, anderen vinden het perfect passen bij het rouwe karakter van de wijk Lower East Side.

Falkholt wilde met haar kunstwerk positieve bewustwording van het lichaam promoten. „Praten over deze onderwerpen in een publieke sfeer is een must voor een gezonde en niet gewelddadige wereld.”

’Ik was geschokt’

De eigenaar van het gebouw waarop de penis te zien is, Samy Mahfar, was niet geïnformeerd over het kunstwerk dat opeens aan zijn gebouw hing. „Ik heb nog nooit contact gehad met Falkholt. Toen het kunstwerk er al een dag hing, kreeg ik opeens een berichtje van iemand uit de buurt. Ik was geschokt. Dit is niet goed”, legt hij uit aan de New York Post.

„Wij zijn ons erg bewust van de buurt waarin we zaken doen. Dit was niet het juiste ding om te doen. Ik heb het kunstwerk meteen bedekt zo snel ik kon. Om eerlijk te zijn was het aanstootgevend, erg aanstootgevend.” Mahfar overweegt aangifte te gaan doen.

Voorstelling over gender

Een van de mede-oprichters van kunstgroep The New Allen liet aan kunstblog Hyper Allergic weten dat de megapenis is gemaakt in samenwerking met The New Museum voor een voorstelling over gender. Hij wilde geen vragen aan The Post beantwoorden of het kunstwerk voor plaatsing was goedgekeurd.