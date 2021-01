Moderna kan minder doses leveren: ’Straks per locatie inenten, niet per risicogroep’

Binnenland

Dit zijn alle coronamaatregelen op een rijtje

Hoewel er een begin is gemaakt met de vaccinaties, wil het kabinet een ’we zijn er bijna’-gevoel voorkomen, zei coronaminister De Jonge dinsdagavond tijdens de persconferentie over het coronavirus. ’We zijn er bijna’ is ook niet bepaald het gevoel dat overheerst na de aankondiging van een verlengde ...