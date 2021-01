Nieuwe domper rond vaccins

Moderna maakte vrijdag bekend minder vaccins te kunnen leveren dan verwacht. Een nieuwe domper na een vergelijkbare melding van AstraZeneca. Ⓒ foto AFP

Amsterdam - Terwijl Nederland nog altijd onderaan bungelt op de Europese vaccinatieranglijsten krijgen we meer tegenvallers te verwerken: na AstraZeneca maakt ook Moderna bekend minder vaccindoses te kunnen leveren dan verwacht. Volgens het ministerie van Volksgezondheid ontvangen we daardoor bij de eerste levering in februari 20 procent minder van de Amerikaanse farmaceut.