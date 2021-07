Komend weekend fors onweer op komst

Zaterdag begint zonnig, maar dan zijn er ook al hoge sluierwolken te zien. Die worden 's middags dikker en aan het eind van de middag ontstaan er in het oosten stevige onweersbuien die langzaam naar het noorden trekken. Daarbij valt tientallen millimeters regen en ook is er kans op hagel en mogelijk een zware windstoot.

Vanuit het zuiden komt er tegelijkertijd een tweede gebied met forse onweersbuien het land in. Ook dan worden hagelstenen en zware windstoten verwacht. Het is nog niet duidelijk of de buien in Zeeland of Limburg binnenkomen. Als het Limburg wordt, kan er 70 millimeter vallen. In Zeeland zou dat 20 tot 40 millimeter zijn.

Ook regen in het westen

Zondag begint dan weer zonnig, maar in de middag barst het opnieuw los en dan in het hele land. De nadruk ligt waarschijnlijk wel in het noorden, omdat het daar iets warmer is met 25 à 26 graden.

Na het weekend blijft het wisselvallig met zon in de ochtend en regen in de middag. Er valt dan waarschijnlijk veel regen in korte tijd, ook in het westen waar het nog niet veel heeft geregend deze maand. De meest matige wind is zuidwestelijk en de temperaturen liggen de hele week tussen de 20 en 25 graden.