Denen kunnen ’buitenlandse’ geliefde weer in de armen sluiten

De Deense politie liet weten dat ze het bestaan van hun relatie onder meer kunnen onderbouwen door onderlinge berichtjes, foto’s of persoonlijke informatie te tonen. „Ze kunnen een foto of een liefdesbrief meenemen”, aldus een hoge Deense politiefunctionaris. „Ik besef dat dit hele intieme zaken zijn, maar de beslissing om de partner het land in te laten, is uiteindelijk aan individuele agenten”, voegde hij daaraan toe.

Niet iedereen is te spreken over deze regels. „Ik heb nog nooit gehoord van een land waar je intieme berichtjes of foto’s van een partner moet laten zien om in te kunnen reizen”, schrijft een parlementariër op Twitter. „We staan koppels eindelijk weer toe om elkaar te bezoeken, maar daarmee hebben we het recht op privacy niet afgeschaft.”

Sinds Denemarken op 14 maart de grenzen sloot vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, zijn koppels waarvan een van de twee in een ander land verblijft van elkaar gescheiden. Aan de Deens-Duitse grens zijn de afgelopen periode sindsdien oudere stellen gezien die aan weerszijden van de grens samen een kop koffie drinken en elkaars hand vasthouden boven de grensafscheiding.

Behalve voor liefdespartners, zijn de grenzen ook weer geopend voor mensen met een zomerhuisje in Denemarken en voor de grootouders van Deense staatsburgers. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarnaast richtlijnen uitgevaardigd voor zakelijk reisverkeer naar en vanuit Denemarken.