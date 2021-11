’Besmette radioloog werkt door, collega’s voelen zich onveilig’

Bij een radioloog van het JBZ is afgelopen woensdag na een PCR-test een corona-besmetting vastgesteld, zo melden verontruste personeelsleden aan het Brabants Dagblad. De persoon in kwestie is sindsdien gewoon werkzaam gebleven.

„We hebben dat bij leidinggevenden aangekaart, maar krijgen te horen dat het besmettingsrisico heel laag is”, zegt een medewerker die anoniem wil blijven. De richtlijnen van het RIVM zijn duidelijk: als je corona hebt, ga je tien dagen in quarantaine. „Bizar dat juist het ziekenhuis dat zelf anders invult. Wij voelen ons onveilig. We hebben ook familieleden met een zwakke gezondheid.”

Het JBZ wil in verband met de privacy niet op een individuele casus ingaan. „Maar ons beleid is dat als iemand onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg, hij of zij onder strikte voorwaarden mag komen werken. Dat betekent dat iemand een medisch mond-neusmasker draagt en 1,5 meter afstand houdt”, zegt een woordvoerster.