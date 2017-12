Studenten ontcijferen dat wiskundeleraar homopornoster is

De zaak kwam aan het licht toen Ruggero een filmpje van zichzelf op Facebook zette waarop hij zijn arm- en rugspieren aanspant. Een leerling ontdekte dat dit pornoster Carlo Masi was en tipte de lokale media. Het nieuws verspreidde zich als een vuurtje.

’Wist dat het zou gebeuren’

Freddi zelf zit er niet zo mee hij ontmaskerd is. „ Ik wist dat het vroeg of laat zou gebeuren Het is niet echt een geheim. Sommige studenten hebben de foto op verschillende sites gepost en zo is alles boven water gekomen”, vertelt hij aan de Italiaanse krant Repubblica.

„Ik had niet verwacht dat er zoveel aandacht voor zou zijn. Ik ging ervan uit dat het onder mijn studenten wel een tijdje rond zou gaan, maar had zeker niet verwacht dat het hele land erover zou praten.”

’Een leukere carrière’

Dat Freddi in de porno-industrie belandde, was toeval. „Ik wilde eigenlijk als ingenieur aan de slag, maar omdat er geen werk in was, moest ik op zoek naar andere manieren om mijn geld te verdienen. Er werd me een filmrol in de Verenigde Staten aangeboden en ik had zoiets van waarom niet? Het was een goed aanbod en een leukere carrière.”

Onder de naam Carlo Masi werkte Ruggero Freddi tussen 2004 en 2009 mee aan verschillende pornofilms zoals ’Big N Plenty’ en ’Dual: Take it Like a Man’. In 2013 keerde hij terug naar Italië om zijn wiskundemaster te behalen. Hij had al een master in de computerwetenschap.

’Gelukkig en trots’

De universiteit van Freddi heeft geen moeite met zijn verleden. „Ik ben gelukkig en trots op mijn beide carrières. Allebei reflecteren ze een deel van wie ik ben. Ik was blij met mijn uiterlijk en dat werd erkend door de wereld. Nu ben ik blij dat de wereld inziet dat ik ook slim ben.”