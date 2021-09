Wanessa (12) met Down stuurt schilderij naar de Queen en krijgt onverwacht reactie: ’Diep ontroerd’

Het meisje, de door haar ouders in de steek gelaten en later geadopteerde Wanessa Bąkowska uit het dorpje Lipka, heeft meer dan duizend volgers op haar Facebook, waarop ze beelden van haar schilderijen en work in progress laat delen.

Op een dag besloot ze een brief te schrijven aan Queen Elizabeth met bijgevoegd een van haar werken. „Ik ben een persoon met een handicap en het syndroom van Down. Toch schilder ik beelden. Ik wil er graag een aan u geven, Uwe Majesteit”, schreef ze samen met wat hulp van een lerares. „De titel van deze schildering is ’Aarde’. Groetjes uit Polen.”

Niemand minder dan de hofdame van de koningin, Elizabeth Leeming, schreef namens de Queen een dankbare reactie, op officieel papier van Balmoral Castle. Ze vermeld daarin dat Elizabeth het werk ’schitterend’ vindt. Wanessa wordt ’het allerbeste gewenst in de toekomst’.

Het is overigens niet haar eerste succes. Een van haar kunststukken hing al eens bij een expositie in Warschau. Wanessa was 22 maanden oud toen ze werd geadopteerd. Haar biologische ouders zagen het niet zitten om het meisje vanwege haar aandoening zelf op te voeden.