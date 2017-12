Verdachte steekpartij Almere langer vast

De andere jongen is vrijgelaten maar blijft nog wel verdachte. Aan zijn vrijlating zijn voorwaarden verbonden: hij mag geen contact hebben met de nabestaanden en staat onder toezicht van jeugdreclassering.

Shakil werd 12 december neergestoken op het Pirellipad in Almere. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Over de achtergrond van de steekpartij is niets bekend.