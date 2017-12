225.000 kerstkaarten voor eenzame ouderen

Het was de derde keer dat de organisatie de kerstkaartenactie samen met PostNL op touw zette. Het leverde dit keer nog meer reacties op dan bij de vorige twee edities. Met name de oproep aan basisschoolleerlingen een kaart te sturen, bleek een schot in de roos. Volgens het fonds deden er 170.000 kinderen aan de actie mee.

De organisator is bijzonder tevreden met de massale respons. „Soms twijfelen mensen even wat ze moeten schrijven aan iemand die ze helemaal niet kennen, maar wij zien de mooiste boodschappen voorbij komen”, aldus Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds. „Het gaat de ontvanger ook niet om wát er precies op staat.

De wetenschap dat iemand aan hem of haar denkt, is vaak al genoeg om een eenzaam iemand blij te maken. Zo vertelde een 92-jarige dame dat haar hart weer openging en ze haar bloed weer voelde stromen toen ze de kaart las die een elfjarig meisje voor haar schreef.”