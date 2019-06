Zelfmoordwapen Van Gogh onder de hamer

De revolver van het merk Lefaucheux, „het meest beroemde wapen in de geschiedenis van de kunst”, moet naar verwachting tussen de 40.000 en 60.000 euro opleveren. Ⓒ AFP

PARIJS - Het wapen waarmee Vincent van Gogh zich in 1890 mogelijk mee van het leven heeft beroofd wordt in Parijs geveild. De revolver van het merk Lefaucheux, „het meest beroemde wapen in de geschiedenis van de kunst”, moet naar verwachting tussen de 40.000 en 60.000 euro opleveren. Het wapen wordt aangeboden bij AuctionArt, een veilinghuis in Parijs.