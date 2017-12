Trump-hond prijkt voor Chinees winkelcentrum

Het metershoge bouwsel is versierd met de typische Trump-kuif en steekt al fronsend een wijsvinger in de lucht. Ook heeft de hond een rode stropdas om, die overigens stukken korter is dan de stropdassen van de president.

Een medewerker van het warenhuis laat weten dat het beeld niet bedoeld is om Trump voor schut te zetten. „Het is gewoon een leuke attractie waarmee onze klanten op de foto kunnen gaan.”

Het is niet de eerste keer dat er een beeld van de president voor de deur staat. Vorig jaar werd er een gigantische Trump-haan neergezet. Dat er dit keer opnieuw voor de president is gekozen, is geen toeval. Trump is geboren in 1946: het jaar van de hond.