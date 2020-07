Autoriteit Persoonsgegevens snoeihard: Belastingdienst discrimineerde bij kinderopvangtoeslag

De verwerkingen van de dubbele nationaliteiten van aanvragers van kinderopvangtoeslag waren onrechtmatig, discriminerend en in zware overtreding met de privacywet. „Serieuze overtredingen”, zoals AP-voorzitter Wolfsen vrijdagmorgen zei.

Grote ingewikkelde operatie

Deze gegevens hadden al in 2014 gewist moeten worden, maar in mei 2018 stonden in totaal nog 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit geregistreerd in systemen van de Belastingdienst. Begin dit jaar waren het er nog ruim 100.000. Volgens Wolfsen betreft het verwijderen een grote ingewikkelde operatie, waaraan momenteel hard gewerkt wordt door de Belastingdienst.

Gevolg van de discriminerende handelswijze van de Belastingdienst is dat van duizenden ouders met een dubbel paspoort in 2014 onterecht de toeslag werd stopgezet. Zij kwamen daardoor in grote financiële problemen. De nationaliteit van ouders werd gebruikt om aanvragen goed te keuren, georganiseerde fraude te bestrijden en als indicator in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees.

’Rechtmatig verblijf is criterium’

Volgens de AP waren deze gegevens niet noodzakelijk voor de gestelde doelen. „Voor het recht op kinderopvangtoeslag maakt het niet uit wat voor nationaliteit iemand heeft. Rechtmatig verblijf is het criterium”, aldus Wolfsen. Pas in november 2017 gaf de belastingdienst na een kritisch rapport van de Nationale ombudsman toe dat er fouten waren gemaakt.

Tijdens het onderzoek is de AP meerdere malen op het verkeerde been gezet door de Belastingdienst. Zo werd er in eerste instantie ontkend dat de dubbele nationaliteit werd verwerkt en moest de dienst zelfs worden gewezen op de gevolgen van het niet meewerken. Volgens Wolfsen was het hele proces ’duwen, trekken en sleuren’.

Belastingdienst moet te vertrouwen zijn

Staatssecretaris Van Huffelen zei ’enorm diep geraakt’ te zijn door de conclusie dat de Belastingdienst discriminerend handelde. ,,De conclusies van dit rapport zijn zeer ernstig. Het verbod op discriminatie dient strikt gerespecteerd te worden. De Belastingdienst moet voor alle Nederlanders te vertrouwen zijn.”

„Het heeft een algemeen probleem aan het licht gebracht: namelijk dat we heel voorzichtig moeten zijn bij het gebruik van algoritmes. Natuurlijk kunnen ze heel nuttig zijn, maar nu er technisch en digitaal heel veel kan, is de grens tussen ’wat ontzettend knap dat dit kan’ en ’bloedlink wat hier gebeurt’ ontzettend dun”, waarschuwde Wolfsen. „Mensen moeten er blind op kunnen vertrouwen dat de overheid heel zorgvuldig om gaat met hun persoonsgegevens.”

In najaar volgen eventuele sancties

De Belastingdienst heeft haar werkwijze inmiddels aangepast, stelt Van Huffelen. „Het proces is merkbaar verbeterd sinds de nieuwe leiding is aangetreden”, erkent ook Wolfsen. In het najaar van 2020 wordt bekend of er sancties volgen voor de Belastingdienst, zoals een boete.