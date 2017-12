Justitie vervolgt cor-baas politie

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat heeft gericht op fraude met facturen door Giltay. Zijn echtgenote en de ondernemer worden ervan verdacht hieraan te hebben meegewerkt. Het OM bereidt op dit moment de tenlastelegging nog voor. Daarin zal precies worden weergegeven voor welke concrete feiten de verdachten worden vervolgd.

In het onderzoek van de rijksrecherche zijn nog twee ondernemers als verdachte aangemerkt. Het voornemen is de zaken tegen hen met een schikking af te doen, zo meldt het OM in een persbericht.

Het nieuws komt een dag nadat de korpsleiding van de politie bekendmaakte dat Giltay is ontslagen.

Giltay en zij advocaat hebben vooralsnog nog niet gereageerd.