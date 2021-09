Dode door ongeval op A1 bij Amersfoort

Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

Vertraging

De ANWB schrijft op Twitter: „De politie doet voorlopig nog onderzoek na het ernstige ongeluk van vanmorgen op de A1 richting Amsterdam bij Amersfoort-West. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging loopt flink op, een half uur tot een uur. Rij om vanaf Barneveld, via Ede en Utrecht, over de A30 en de A12!”