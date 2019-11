OM eist jeugddetentie voor jongen die zusje per ongeluk doodschoot

De eis is negen maanden jeugddetentie waarvan het leeuwendeel, 225 dagen, voorwaardelijk. De jongen zat al twee weken in voorlopige hechtenis.

De destijds 18-jarige jongen trof zijn 14-jarige zusje dodelijk toen hij speelde met een pistool dat hij eerder in huis gevonden had. Het vuurwapen was van zijn vader. Hij verklaarde dat hij de trekker overhaalde nadat hij het magazijn verwijderd had. Hij zou het wapen niet op haar hebben gericht. Toch werd het meisje geraakt doordat een patroon in het wapen was achtergebleven. Zij overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.

Het OM stelt dat de verdachte zelf ook zwaar getroffen is door zijn handelen, omdat hij zijn zusje verloren heeft en zijn ouders een dochter. „De ernst van het feit maakt dat het Openbaar Ministerie het toch noodzakelijk vindt hem hier ook strafrechtelijk verantwoording voor af te laten leggen”, aldus het OM. De vader van het slachtoffer wordt op een later moment vervolgd voor verboden wapenbezit.