Ivana Smit (18) morgen gecremeerd

,,Ivana hield ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat willen we haar graag nog een laatste keer geven”, zegt oom Fred, die nog steeds het woord doet voor de familie vanwege de hartkwalen van vader Marcel.

De familie nodigt dan ook iedereen uit om naar Roermond te komen: van de mensen die Ivana hebben gekend tot degenen die haar niet hebben gekend, maar Ivana en de familie steun willen betuigen na haar raadselachtige en onverwachte dood. Na de dienst vindt in besloten kring de crematie plaats.

Ivana werkte als beginnend model in Kuala Lumpur. Op 7 december viel zij van de twintigste verdieping van een appartementengebouw. Haar naakte lichaam werd op een balkon op de zesde verdieping gevonden. Een ongeluk volgens lokale autoriteiten.

Uitgaan

Ze was na een avond uitgaan in het huis beland van een Amerikaanse zakenman en zijn echtgenote. Het echtpaar wordt door de lokale politie niet verdacht van moord, alleen van drugsgebruik. In het lichaam van Ivana zouden ook sporen van drugs zijn aangetroffen.

Ivana’s familie gelooft dat zij om het leven kwam door een misdrijf en heeft daarom een tweede autopsie in Nederland laten doen. Gedetailleerde uitslagen daarvan zijn nog niet bekend.

Voor wie morgen Ivana een laatste eer wil bewijzen, de uitvaart begint om 12.30. Het adres in Roermond is: Het Forum, Empterweg 50, Roermond.

Op donderdagavond kan er tussen 17.45 en 19.15 afscheid worden genomen in uitvaartcentrum van Cooperatie Dela in Roermond, op de Kitskendal 60.