Fysiotherapeuten blijven nog even op afstand behandelen

AMERSFOORT - Fysiotherapeuten hebben nog geen groen licht gekregen om als vanouds alle patiënten weer in de eigen behandelkamer te ontvangen. „Voor ons wijzigt er tot 20 mei in principe niets. De patiënten worden zeker wel geholpen, maar dan op afstand. Ideaal is het niet”, zegt een woordvoerder van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarbij zijn 19.000 fysiotherapeuten aangesloten.