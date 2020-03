Nederlanders vast in Panama: ’Gelukkig heb ik een hengel’

„Twee weken geleden kwam er opeens een speedboot op ons af gevaren”, zegt Bruno de Vos (35) vanaf een zeilschip in Panama. „Het bleken soldaten te zijn die ons in quarantaine hebben geplaatst. We moeten dus vanaf die dag noodgedwongen aan boord blijven.”

„Gelukkig hebben we een hengel en geconserveerd voedsel bij ons”, vertelt de Amsterdammer die de moed erin houdt. „Maar door de maatregel was het niet mogelijk om naar het vliegveld te gaan.”

Ook de 24-jarige Sam lukte het niet om Panama voor de lockdown te verlaten. „Vliegtickets terug naar Nederland waren de afgelopen dagen extreem duur. In sommige gevallen zelfs 6000 euro. Dat is echt onbetaalbaar.”

Inreisverbod VS

Voor Nederlanders die recent in Europa waren geweest was het extra lastig om terug te reizen: „De meeste vluchten gaan via de Verenigde Staten”, vertelt Sam. „Dat land laat ons niet meer toe. Ook andere landen sloten de grens. Het was echt niet te doen.”

„Wij zijn aan ons lot overgelaten”, stelt de 23-jarige Melanie. Samen met haar vriend Joost is de Texelse op surfvakantie in een uithoek van Panama. „De grenzen gingen om ons heen dicht en in sommige landen werd je eerst in quarantaine gezet. Het was bijna onmogelijk om op eigen houtje weg te komen.”

De 26-jarige Sanne Bediest zit ook vast: „Gelijk toen ik hoorde dat Panama op slot ging, heb ik geprobeerd om actie te ondernemen. Maar vanaf het strand waar ik zit, is het een lange reis naar Panama-Stad. Tot overmaat van ramp was de buschauffeur te dronken om te vertrekken. Een dag later was er niets meer te regelen.”

Doordat het internationale vliegverkeer in ieder geval tot 27 april stilligt, hoopt Bediest vooral op een snelle oplossing vanuit Nederland. „Als ik een paar weken moet wachten is dat prima, maar dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. De grote onzekerheid waarin wij zitten is het probleem.”

Ook Melanie en Joost hopen dat de Nederlandse regering snel over de brug komt: „We zitten met bijna honderd andere bezorgde landgenoten in een groepsapp”, zegt de vrouw. „Ik ben ervan overtuigd dat met zo een grote groep wel wat geregeld wordt. We hopen snel meer informatie te krijgen vanuit Nederland.”

Surfer Jeroen heeft ook wel genoeg gezien in Panama. Ⓒ Eigen foto

