Man (27) uit Lunteren met honkbalknuppels mishandeld

Dat meldt Opsporing Verzocht. Het voorval gebeurde in alle vroegte bij de woning van het slachtoffer. Hij liep rond 05.20 uur van zijn huis naar zijn auto om aan het werk te gaan, toen plots ’de daders vanuit de bosjes op hem af kwamen rennen’.

Ze bleven op hem inslaan met honkbalknuppels. De man verloor bij de mishandeling zijn bewustzijn. De politie vond hem bloedend en bewusteloos in de straat. Hij liep onder meer een schedelbreuk op.

Getinte jongeman met kort haar

Bij Opsporing Verzocht werd een getuigenoproep gedaan. Van één van de twee daders is een signalement vrijgegeven. Hij is donker getint, ongeveer eind twintig, heeft kort zwart haar en is zo’n 1 meter 80. Hij heeft een smal postuur en droeg ten tijde van de mishandeling een zwarte jas.

Iedereen die iets gezien heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Als mensen in de omgeving van de Haverkamp beveiligingscamera’s hebben hangen bij hun huis, kunnen ze de beelden opsturen, aldus de politie.