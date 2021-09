LIVE | Bijleveld vindt het onbegrijpelijk dat Afghanen terug zijn gegaan

Duizenden Afghaanse asielaanvragen leiden tot Haagse hoofdbrekens

Kaag bevestigt: Nederlandse delegatie sprak in Qatar met Taliban

13.43 - Bijleveld vindt het onbegrijpelijk dat Afghanen terug zijn gegaan

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) vindt het „onbegrijpelijk” dat naar Nederland gevluchte Afghanen weer terug zijn gegaan naar hun geboorteland. Toen de evacuatie bezig was, werd het kabinet verrast door het grote aantal Nederlanders dat in Afghanistan verbleef ondanks een negatief reisadvies voor dat land.

„Ik vind het soms zelf wel onbegrijpelijk hoor dat mensen, terwijl ze hier naartoe gevlucht zijn, ook weer uiteindelijk daar naartoe zijn gegaan, terwijl de situatie al niet goed was”, zei Bijleveld vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Defensie heeft meer dan 2500 mensen uit Afghanistan gehaald, maar er zijn honderden achterblijvers.

Vorige week bleken meer dan 1250 Nederlanders in Afghanistan te verblijven. Het zou veelal gaan om mensen met Afghaanse wortels die op familiebezoek waren. Tot voor kort waren er nog lijnvluchten naar Afghanistan. Turkije en Qatar proberen het vliegveld van Kabul inmiddels weer operationeel te maken.

Het kabinet wil Nederlanders en Afghanen die hierheen mogen komen, zo snel mogelijk ophalen. Buitenlandse Zaken meldt ongeveer zeshonderd mensen in beeld te hebben met wie wordt gesproken over hulp bij het verlaten van Afghanistan. Het gaat om onder anderen Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Bijleveld zegt dat haar ministerie contact heeft met Afghanen die voor Defensie hebben gewerkt. Toen de evacuatie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vorige week gedwongen moest stoppen, bleven er volgens Bijleveld een dertigtal tolken achter die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt in Afghanistan.

De Amerikanen kondigden in april aan dat hun troepen Afghanistan na twintig jaar zouden verlaten. Als uiterste datum werd 11 september genoemd. In de maanden daarna nam de radicaalislamitische Taliban het ene na het andere district over. Tot verrassing van het Westen en veel bezoekende Afghanen veroverden ze in augustus al Kabul.

10.42 - Afghaanse luchtvaartmaatschappij hervat vluchten vrijdag

De Afghaanse luchtvaartmaatschappij Ariana heeft aangekondigd vrijdag weer te vliegen in Afghanistan zelf. Het is de oudste luchtvaartmaatschappij van het land en heeft voor zover bekend vijf vliegtuigen. Volgens de site van Ariana is er vrijdag een vlucht van Kabul naar Kandahar. Afgaande op de site Flightradar24 is er vrijdagmorgen een vliegtuig uit Abu Dhabi in Kabul geland.

De Verenigde Naties hebben ondertussen bekendgemaakt dat er vanaf Islamabad (Pakistan) weer vluchten met hulpgoederen en medicijnen naar Afghanistan zijn. De VN heeft de luchthavens van Mazar-i-Sharif in het noorden en Kandahar in het zuidoosten als bestemming gekozen.

Recent vlogen de VN al medische hulp naar Mazar-i-Sharif met een toestel van de Afghaanse onderneming Kam Air. Aan de heropening van het vliegveld van Kabul wordt nog gewerkt. Daarvoor is technische hulp uit Qatar ingevlogen.

De burgerluchtvaart kwam vrijwel geheel stil te liggen na de inname 15 augustus van de hoofdstad Kabul door de Taliban. Circa tien dagen geleden werden alle niet-militaire vluchten van of naar Kabul door de Afghaanse luchtvaartautoriteiten stilgelegd.

6.30 - Zeker 17.000 Afghanen wachten op Duitse bases op vlucht naar VS

Zeker 17.000 Afghaanse vluchtelingen wachten op Amerikaanse militaire bases in Duitsland op een vlucht naar de Verenigde Staten. Generaal Tod Wolters, de commandant van de troepen van de VS in Europa, zei donderdag in een videogesprek met journalisten dat de vluchtelingen momenteel gecheckt worden en er naar aanleiding van die controles tot nu toe één verdachte persoon is aangehouden.

Op de Ramstein Air Base in het westen van Duitsland bevinden zich momenteel nog 12.000 Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen weken met evacuatievluchten uit Kabul zijn gehaald. Zo’n 5000 Afghanen zijn tijdelijk ondergebracht op een andere Amerikaanse legerbasis in het land, Rhine Ordnance Barracks. Zij bevinden zich in tenten en hangars op het luchthaventerrein.

Tekst gaat door onder de foto

Vluchtelingen uit Afghanistan wachten op de Ramstein Air Base in Duitsland voor een vlucht naar de Verenigde Staten. Ⓒ EPA

Volgens Wolters huisvesten Amerikaanse legerbases in Italië en Spanje momenteel 4300 Afghaanse vluchtelingen in afwachting van de controles. Vluchtelingen worden tweemaal gecheckt voordat zij naar de VS vliegen: een keer bij aankomst op de legerbases, nogmaals voor vertrek naar de VS. Een verdachte persoon zit in hechtenis, maar vormt „geen ernstige bedreiging.”

De generaal prijst de hulp van de Duitse, Spaanse en Italiaanse autoriteiten, van wie hij „100 procent” ondersteuning krijgt. In totaal zouden er 123.000 mensen uit Kabul zijn gehaald nadat de Taliban aan de macht kwamen.

6.25 - President Biden bezoekt gewonde militairen in ziekenhuis

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een bezoek gebracht aan de militairen die gewond zijn geraakt bij de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Biden bezocht de gewonde militairen in het militaire ziekenhuis Walter Reed in Bethesda, meldt het Witte Huis in een verklaring.

Biden werd tijdens zijn bezoek vergezeld door zijn vrouw Jill. Zondag waren Biden en zijn vrouw ook bij een plechtigheid op een militaire basis, waar de dertien Amerikaanse soldaten werden herdacht die omkwamen bij de aanslag.

De president zei vorige week „enig besef” te hebben van het verlies dat de families voelden. Hij doelde daarmee op het verlies van zijn zoon Beau Biden, die in het leger diende en later stierf aan hersenkanker. Hij werd gedurende lange tijd verzorgd in het ziekenhuis Walter Reed. „Je krijgt het gevoel alsof je een zwart gat in wordt gezogen, er is geen uitweg”, zei Biden. „Ik voel jullie pijn.”

Luister ook naar de defensie en internationale veiligheidspodcast Delta Tango met Afghanistan-veteraan Ludy de Vos: