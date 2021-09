LIVE | Zeker 17.000 Afghanen wachten op Duitse bases op vlucht naar VS

Duizenden Afghaanse asielaanvragen leiden tot Haagse hoofdbrekens

Zeker 17.000 Afghaanse vluchtelingen wachten op Amerikaanse militaire bases in Duitsland op een vlucht naar de Verenigde Staten. Generaal Tod Wolters, de commandant van de troepen van de VS in Europa, zei donderdag in een videogesprek met journalisten dat de vluchtelingen momenteel gecheckt worden en er naar aanleiding van die controles tot nu toe één verdachte persoon is aangehouden.

Op de Ramstein Air Base in het westen van Duitsland bevinden zich momenteel nog 12.000 Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen weken met evacuatievluchten uit Kabul zijn gehaald. Zo’n 5000 Afghanen zijn tijdelijk ondergebracht op een andere Amerikaanse legerbasis in het land, Rhine Ordnance Barracks. Zij bevinden zich in tenten en hangars op het luchthaventerrein.

Volgens Wolters huisvesten Amerikaanse legerbases in Italië en Spanje momenteel 4300 Afghaanse vluchtelingen in afwachting van de controles. Vluchtelingen worden tweemaal gecheckt voordat zij naar de VS vliegen: een keer bij aankomst op de legerbases, nogmaals voor vertrek naar de VS. Een verdachte persoon zit in hechtenis, maar vormt ”geen ernstige bedreiging”.

De generaal prijst de hulp van de Duitse, Spaanse en Italiaanse autoriteiten, van wie hij „100 procent” ondersteuning krijgt. In totaal zouden er 123.000 mensen uit Kabul zijn gehaald nadat de Taliban aan de macht kwamen.

6.25 - President Biden bezoekt gewonde militairen in ziekenhuis

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een bezoek gebracht aan de militairen die gewond zijn geraakt bij de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Biden bezocht de gewonde militairen in het militaire ziekenhuis Walter Reed in Bethesda, meldt het Witte Huis in een verklaring.

Biden werd tijdens zijn bezoek vergezeld door zijn vrouw Jill. Zondag waren Biden en zijn vrouw ook bij een plechtigheid op een militaire basis, waar de dertien Amerikaanse soldaten werden herdacht die omkwamen bij de aanslag.

De president zei vorige week „enig besef” te hebben van het verlies dat de families voelden. Hij doelde daarmee op het verlies van zijn zoon Beau Biden, die in het leger diende en later stierf aan hersenkanker. Hij werd gedurende lange tijd verzorgd in het ziekenhuis Walter Reed. „Je krijgt het gevoel alsof je een zwart gat in wordt gezogen, er is geen uitweg”, zei Biden. „Ik voel jullie pijn.”