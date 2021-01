Rugpatiënt lijdt veel pijn door gesloten chiropractiepraktijk

„Steeds meer patiënten smeken hun chiropractor om toch behandeld te kunnen worden”, aldus de organisatie. Volgens de NCA hebben in Nederland 2 miljoen mensen last van rug- of nekpijn die door een chiropractor kan worden behandeld.

„Die groep wordt nu de juiste zorg onthouden. Het probleem heeft zich de afgelopen maanden verergerd door het vele thuiswerken, gebrek aan beweging en de extra druk op specifieke beroepsgroepen zoals zorgmedewerkers”, stelt de organisatie.