Slaap en cruise control leidden tot ongeluk A27

De nu 26-jarige vrouw die vorig jaar het fatale ongeluk op de A27 veroorzaakte, was in slaap gevallen terwijl de cruise control op 143 kilometer per uur stond. Dat bleek vrijdag tijdens een regiezitting over de zaak bij rechtbank in Lelystad.

Commotie

Het ongeval leidde tot flinke commotie. Het duurde een uur voordat de politie doorhad dat er een tweede auto bij betrokken was. Die was door de grote klap met de bestuurder in een rietkraag beland. Toen de 58-jarige man uit Lelystad uiteindelijk werd gevonden was hij al overleden. De politie kondigde destijds een onderzoek naar de hulpverlening aan.

De aanleiding voor het ongeval was tot nu toe onduidelijk gebleven. Maar de Amersfoortse vrouw sliep dus achter het stuur, terwijl de auto veel te hard doorreed omdat de cruise control aanstond, blijkt nu uit het onderzoeksdossier.

De vrouw moet voor het veroorzaken van het ongeval voor de rechter verschijnen. De inhoudelijke behandeling is gepland voor 30 maart, volgend jaar. Dan moet ook meer duidelijk worden over de rol van de hulpverlening.