New York geschokt door dodelijke brand

De brand brak donderdag aan het begin van de avond uit. De vlammen grepen daarna snel om zich heen. Op verschillende etages kwamen mensen om het leven. Bronnen vertelden de New York Post dat de lichamen van een vrouw en haar baby zijn aangetroffen in een badkuip. De moeder had kennelijk wanhopig geprobeerd het kind te beschermen.

Dramatische taferelen

Getuigen vertelden lokale media over dramatische taferelen. „Ik hoorde een vrouw gillen: we zitten vast. Help”, vertelde een man. Een omwonende zei tegen nieuwszender CBS dat jongeren via een brandtrap probeerden te vluchten voor de vlammenzee.

Ⓒ REUTERS

Ruim 160 brandweerlieden probeerden het vuur onder controle te krijgen en mensen te redden. Op foto’s is te zien hoe ladderwagens woningen proberen te bereiken. Brandweerlieden wisten volgens de autoriteiten twaalf mensen uit het pand te halen. Een verslaggever van de lokale zender NY1 zag hoe bluswater door het koude weer bevroor op de stoep.

De autoriteiten onderzoeken nog wat de oorzaak was van de brand. Burgemeester Bill de Blasio sprak op een persconferentie over een ongekend tragische gebeurtenis. „Er zijn vanavond gezinnen uit elkaar gerukt”, zei hij. Zeker vier gewonden verkeren volgens de burgemeester in kritieke toestand. Brandweerchef Daniel Nigro zei geschokt te zijn door het hoge dodental.