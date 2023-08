Nederlanders spotten massaal vallende sterren: ’Zo gaaf!’

De Perseïden zijn resten stof en puin van de komeet Swift-Tuttle. Jaarlijks passeert de aarde deze zwerm, waardoor delen van die resten opbranden in de atmosfeer. Dat zorgt dan weer voor vallende sterren. Op het hoogtepunt vannacht, zo rond kwart voor vier, waren er bij een heldere hemel tientallen te zien.

Met name in het noorden waren de vallende sterren goed te zien, zo blijkt uit berichten op X. Zo was een groep mensen naar het Lauwersmeer gegaan om samen te speuren naar vallende sterren. Ook op de Wadden waren de vallende sterren goed te zien.

Maar op X beklaagden ook genoeg mensen zich over de bewolking of het stadslicht die hen het zicht ontnam. Gelukkig zijn de Perseïden vannacht ook nog te zien, als het tenminste niet bewolkt is.