Oproep: corona-huisgenoten

stockfoto Ⓒ Hollandse Hoogte / Martine Hoving

Heeft u uw bejaarde moeder in huis gehaald, of juist uw studerende zoon? Of zelfs uw ex omwille van de kinderen die dan papa én mama om zich heen hebben? De coronacrisis noopt ons tot creatieve en soms onverwachte oplossingen om elkaar te blijven zien. Zoals het (weer) onder één dak gaan wonen.