Politie pakt verdachte oorlogsmisdadiger op in Limburg

In 2020 kwam de 34-jarige man naar Nederland. Justitie verdenkt de asielzoeker van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Hij zou in 2013 hebben meegewerkt bij het met geweld uit zijn huis halen van een man die later door het regime is gemarteld in een gevangenis van een militaire veiligheidsdienst. Het slachtoffer verbleef in het Palestijnse vluchtelingenkamp al-Nayrab bij Aleppo. Daar kwam de in Kerkrade opgepakte man zelf ook vandaan.

Een tip vormde twee jaar geleden de start van het onderzoek naar de man. Hij zou hebben gewerkt voor Liwa al-Quds (de Jeruzalembrigade) en volgens justitie kan die worden aangemerkt als een criminele organisatie die tot doel heeft het plegen van internationale misdrijven, net als Islamitische Staat. De Jeruzalembrigade, die ook vocht tegen het IS-kalifaat, is een van oorsprong Palestijnse groepering uit het Palestijnse kamp die behalve met Syrische inlichtingendiensten ook samenwerkt met de Russische krijgsmacht, zo stelt justitie.

Milities zoals Liwa al-Quds spelen een belangrijke rol bij schendingen van de mensenrechten in de Syrische burgeroorlog, die al elf jaar duurt en al 400.000 levens heeft gekost. ,,De milities waren een belangrijke schakel in een wijdverspreide en systematische aanval op de burgerbevolking. Ze werden bijvoorbeeld ingezet om demonstraties van burgers neer te slaan, en om burgers op te pakken’’, aldus de politie.

Toeval

Dat er tot nu toe vooral strijders zijn opgepakt die tegen Assad vochten en niet andersom, is volgens een politiewoordvoerder toeval. ,,Het is zeker niet zo dat de focus ligt op tegenstanders van het regime. Alle militairen moeten zich houden aan het oorlogsrecht en als je dat schendt, kun je vervolgd worden.’’ Wel is het zo dat onder de asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen, nou eenmaal meer tegen- dan voorstanders van het regime zijn. ,,Winnaars in een conflict hebben nou eenmaal minder reden om te vluchten.’’

Het komt vaker voor dat gevluchte Syriërs oud-landgenoten aanwijzen die vuile handen hebben gemaakt in dienst van dicator Assad, zei onderzoeker Ugur Üngör eerder tegen De Telegraaf. Oud-Assadfans zijn meegelift op de vluchtelingenstroom naar Europa toen de oorlog hun te gortig werd. Ze glipten door de controles heen omdat de aandacht vooral was gericht op jihadisten.